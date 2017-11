90% van de Nederlanders bezoekt culturele voorstelling of festival

Steeds meer bezoekers weten de deuren van musea, poppodia en bioscopen te vinden. Negen op de tien Nederlanders bezoeken jaarlijks ten minste één keer een culturele voorstelling, tentoonstelling of festival. De musea voor beeldende kunst hebben de laatste jaren maar liefst 89 procent meer gasten ontvangen. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur): “Van deze cijfers word ik vrolijk. Kunst en cultuur zijn voor mij als zuurstof voor de samenleving: zonder kunnen we niet. Deze bezoekersaantallen laten zien dat we in Nederland een bloeiende culturele sector hebben, die we moeten koesteren. Ik ben dan ook trots dat ik als minister aan de slag mag met deze sector. De komende jaren investeren we extra in kunst en cultuur, omdat ze van onschatbare waarde zijn.”

Bezoeken

Gemiddeld bezoekt een Nederlander 17 keer per jaar een voorstelling, tentoonstelling of festival. Voorstellingen met cabaret, jazz en musical zijn het meest populair. Jaarlijks bezoekt 82 procent van de Nederlanders tenminste één keer een voorstelling of concert. Ook de bezoeken aan bioscopen en poppodia nemen toe. Het bezoek aan schouwburgen en concertzalen neemt tussen 2009 en 2016 wel af, een mogelijke oorzaak is dat er vaker uitvoeringen worden gespeeld op alternatieve locaties met een kleinere capaciteit.

De groei van het aantal bezoeken aan musea is zeer sterk tussen 2009 en 2016. De toename is het grootst voor de musea voor beeldende kunst (+ 89 procent). Ook de musea met rijkssubsidie zijn de afgelopen jaren weer drukker bezocht met een toename van 81 procent. Dit komt onder meer doordat in deze periode het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Mauritshuis hun deuren weer openden na renovaties.

Uitvoering

De gezelschappen met rijkssubsidie zetten tussen 2013 en 2016 ruim 63.000 uitvoeringen op de planken. 30 procent van deze uitvoeringen is in schoolverband getoond. De gezelschappen spelen bijna in heel Nederland, in 90 procent van de gemeenten is tenminste één keer een uitvoering uitgevoerd.

Zes op de tien Nederlanders van twaalf jaar of ouder beoefenen een vorm van cultuur in de vrije tijd, bijvoorbeeld door het spelen van een muziekinstrument of door toneel te spelen. Ook gaan steeds meer Nederlanders zelf onderzoek doen naar het verleden, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar historische personen of een stamboom te onderzoeken.