'Brand' in stadhuis blijkt stofwolk

Het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam is vrijdagmiddag korte tijd deels ontruimd geweest vanwege een mogelijke brand.

Automatisch brandalarm

De hulpdiensten werden gealarmeerd door het automatische brandalarm. Even later werd het sein "middelbrand" gegeven omdat er op de zolder een rookwolk hing waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen was.

Stofwolk

Na onderzoek bleek deze rookwolk een stofwolk te zijn, veroorzaakt door werkzaamheden in het Stadhuis. De geëvacueerde verdiepingen werden daarop weer vrijgegeven en de brandweer kon weer inpakken.