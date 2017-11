Zes aanhoudingen na vondst 500 kg coke in kermisattractie

Afgelopen maand heeft het Cargo Harc Team Schiphol, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee, Douane en FIOD, zes verdachten aangehouden in een onderzoek naar internationale handel in cocaïne. 'Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland', zo laat het OM vrijdagmiddag weten.

Cocaïne-invoer

De aangehouden personen zijn vijf mannen en één vrouw in de leeftijd variërend van 35 jaar tot 59 jaar en zijn afkomstig uit Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Vier van de aangehouden verdachten zitten nog vast. Zij worden verdacht van voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne, handel in en bezit van cocaïne, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Drie van hen worden daarnaast ook verdacht van het voorhanden hebben van vuurwapens.

Kermisattractie

De organisatie wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 500 kilo cocaïne. Deze partij cocaïne was verstopt in een kermisattractie, te weten in de holle armen van een zogenoemde slingshot, een bal die met elastieken de lucht wordt ingeschoten. Deze partij was per boot vanaf Curaçao naar Nederland verscheept en werd in april 2016 door de Douane in de Rotterdamse haven onderschept. De partij vertegenwoordigde een straatwaarde van 15 miljoen euro.

Doorzoekingen

Tijdens verschillende actiedagen in september en oktober zijn in de regio’s Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en op Curaçao doorzoekingen verricht op twaalf locaties. Het ging om doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden. Op Curaçao is samengewerkt met het Recherche Samenwerking Team. In totaal werd tijdens deze actiedagen beslag gelegd op 13 kilo cocaïne, cash geld ter waarde van ruim 1,1 miljoen euro en zeven personenauto's. Verder werden zes vuurwapens met munitie aangetroffen.

Grote geldbedragen cash aangetroffen

Bij de doorzoekingen werden Advanced Search Teams van het Ministerie van Defensie ingezet. Deze teams zijn onder andere gespecialiseerd in het zoeken naar verborgen ruimtes. In een woning in Zoetermeer werd in een verborgen ruimte ruim 400.000 euro cash aangetroffen. In een andere woning werden ook grote geldbedragen aangetroffen op diverse ongebruikelijke plaatsen zoals in de meterkast en de schuur.

Het onderzoek wordt voortgezet. De twee verdachten die niet meer vastzitten, gelden nog wel als verdachten in dit onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.