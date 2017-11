Dreigend tekort aan pleegouders

Het afgelopen jaar was de instroom van nieuwe pleegouders voor het eerst lager dan de uitstroom waardoor een groot tekort dreigt. 'Het doel is daarom om dit jaar 3500 nieuwe pleegouders te werven', zo heeft Pleegzorg Nederland laten weten.

Van 1 t/m 8 november is het de Week van de Pleegzorg. Met de jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst.

Gemeentetool

Op de campagnesite supergewonemensengezocht.nl is vandaag een tool gelanceerd die laat zien hoeveel pleeggezinnen er per gemeente zijn. Voor twee gemeenten is bovendien aangegeven hoeveel nieuwe pleegouders gezocht worden: Almere zoekt 90 nieuwe pleegouders en Arnhem 60. Met de interactieve kaart kunnen partijen in de gemeenten het gesprek aangaan.

'Iedereen wil kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, bij voorkeur in de eigen woonplaats zodat een kind niet van school hoeft te veranderen en contact kan houden met familie, vriendjes en vriendinnetjes. Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor pleegzorg, zijn ook een belangrijke partner bij het werven van nieuwe pleegouders,' aldus Annet van Zon, bestuurslid en portefeuillehouder Pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Samenwerking onderwijs

Met de actie ‘Doneer je schoolhek’ werkt Pleegzorg Nederland dit jaar samen met het onderwijs voor de werving van nieuwe pleegouders. Scholen kunnen op een heel eenvoudige manier een bijdrage leveren aan de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’. Zij stellen hun schoolhek beschikbaar voor een spandoek van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’.

Overal in Nederland helpen scholen zo mee aan de werving van nieuwe pleegouders. Op woensdag 1 november geven de leerlingen van de Fortgensschool in Voorschoten, in samenwerking met Jeugdformaat, de aftrap voor de Week van de Pleegzorg, met een oproep aan alle volwassen mensen in Nederland om de pleegkinderen niet te vergeten.

Opening Week van de Pleegzorg 2017

In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd, zoals rondreizende pleegzorgexposities, koffiebezoeken bij pleegouders voor gemeenten, deskundigheidbevordering in de pleegzorgacademie en een webinar ‘Hechten’. Op weekvandepleegzorg.nl staat een overzicht van alle activiteiten. De Week van de Pleegzorg is onderdeel van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ die loopt tot eind 2018. De campagne is financieel mogelijk gemaakt door Kinderpostzegels en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.