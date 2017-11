Voor 50.000,- aan cash gevonden bij grote politiecontrole Amstelveen

De politie trof donderdag bij een grote controle in Amstelveen, in het kader van het Donkere Dagen Offensief, 50.000,- euro aan die in een auto verstopt zaten. Dit meldt de politie vrijdag.

Twee verdachten werden donderdag dan ook aangehouden in verband met het bezit van de 50.000 euro en drie andere verdachten zijn aangehouden voor het bezit van een airsoftwapen, softdrugs en geld. Drie bestuurders reden onder invloed en één verdachte was in het bezit van een ploertendoder.

Stadplein

Motorrijders van de politie dirigeerden ’s middags en ’s avonds de verkeersdeelnemers vanaf de A9 en de lokale wegen naar het Stadshart van Amstelveen om de controle verder uit te laten voeren.

In totaal vielen ruim 90 bekeuringen voor o.a. rijden zonder rijbewijs, onverzekerd rijden, rijden onder invloed (3), scooters met een te hoge constructiesnelheid, gladde banden, gescheurd chassis en ondeugdelijke remmen.

Cash verstopt in auto

De politie hield twee mannen (28 en 30 jaar) uit Amsterdam aan. Zij reden in een auto met een verborgen ruimte waar 50.000 euro in was verstopt. Drie mannen (49, 52 en 66 jaar) uit Den Haag zaten in een auto waar een airsoftwapen, softdrugs en geld is aangetroffen. In totaal is 1700 euro aan openstaande boetes geïnd.

Auto's inbeslag genomen

De belastingdienst nam 18 voertuigen in beslag en inde 62.000 euro aan openstaande belastingschulden. Op de A9 controleerde de politie met radar en ANPR en constateerde 220 snelheidsovertredingen en 30 hits.

Aan de controle namen de Belastingdienst, Douane, Handhaving Amstelveen, Koninklijke Marechaussee, Politie Amstelveen/Amsterdam, Politie Landelijke Eenheid, Rijksdienst voor het Wegverkeer en Verkeershandhavingsteam deel.