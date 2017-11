Oktober was zacht maar november begint onder nul

We zijn in oktober verwend door het weer omdat deze volgens het KNMI één van de zachtste was sinds het begin van de metingen in 1901 maar vanaf maandag begint november met temperaturen onder nul. Dit heeft het KNMI vrijdag bekendgemaakt.

Gemiddeld 13,3 graden

'De temperatuur week in oktober opmerkelijk genoeg nauwelijks af van de voorgaande maand september die juist erg koel was', aldus het KNMI. De gemiddelde temperatuur van 13,3 graden was erg hoog ten opzichte van de gemiddeld 10,7 graden die normaal in oktober worden gehaald.

Daarmee deelt oktober 2017 de derde plaats met oktober 2005 bij de tien warmste maanden van de meetreeks. Alleen in 2001 (14,2 graden) en 2006 (13,6 graden) was oktober nog zachter.

Warm nazomerweer

Na een koele en natte start volgde tussen 10 en 20 oktober een periode met warm en zonnig nazomerweer en uitzonderlijk hoge temperaturen tussen 20 en 25 graden. In Eindhoven en Maastricht werd op 16 oktober zelfs 25,5 graden gemeten, waarmee nog een late zomerse dag werd bijgeschreven.

Rookgordijn door bosbranden

Op 17 oktober werd de zon gedimd door rook afkomstig van bosbranden in Portugal en Spanje, waardoor het enkele graden minder warm werd dan wanneer de zon ongestoord had kunnen schijnen. Nadat de rook uit de atmosfeer was verdwenen kwam de temperatuur op 18 en 19 oktober op veel plaatsen opnieuw boven de 20 graden uit.

105 zonuren

De zon scheen gemiddeld over het land 105 uur tegen 113 uur normaal (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010). Met landelijk circa 65 mm tegen 83 normaal was oktober vrij droog. In de kustprovincies was het met plaatselijk circa 110 mm een stuk natter. Onder invloed van het relatief warme zeewater dreven daar vaak flinke buien het land in. In Noord-Brabant en Limburg viel lokaal niet meer dan 35 mm.

Herfststorm

Op 5 oktober kreeg ons land te maken met een herfststorm. De storm met op grote schaal windstoten tussen 100 en 115 km/uur richtte veel schade aan. Veel bomen stonden nog vol in blad waardoor ze de zeer zware windstoten niet konden verdragen. Ook op 29 oktober werd in het noordoostelijk kustgebied opnieuw windkracht 9 gemeten met windstoten tussen 95 en 105 km/uur.

Vorst

Vanaf maandag daalt het kwik dus onder de 0 graden en krijgen we te maken met vorst en mogen de winterjas, sjaal en handschoenen weer uit de kast. Automobilisten kunnen de wekker dus 5 minuten eerder zetten omdat ze eerst zullen moeten krabben.