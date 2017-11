75-jarige oude eik in Weert verhuist

De reusachtige eik op de Maasenweg in Laarveld gaat verhuizen. De boom met een kroon van 24 meter diameter krijgt een nieuwe plek, 50 meter verderop. Met de verplaatsing, die op 6 november start, is enkele dagen gemoeid.

Graafwerk

De eik is ongeveer 75 jaar oud. De kroon heeft een diameter van 24 meter en hangt deels over een verkocht kavel op Laarveld 2. De boom hindert de bebouwing van het kavel. Daarom wordt hij verplaatst. Dat laatste gebeurt met de nodige zorgvuldigheid. Eerst wordt er een sleuf gegraven van de huidige plek naar de nieuwe plek van de boom. Daarna wordt de kluit van de boom rondom vrij gegraven. Vervolgens trekt een kraan de eik naar zijn nieuwe plek toe.

De verplaatsing van de boom is het slotakkoord van het bouwrijp maken van het gebied voor de nieuwbouw Laarveld 2. Op de huidige plek van de eik komt nieuwe, lage beplanting.