Mishandeling 8-jarig meisje opgelost

De jongens die betrokken waren bij het mishandelen van een 8-jarig meisje op maandag 30 oktober, zijn bekend. Hun ouders lazen de getuigenoproep en herkenden hun kinderen in het verhaal.

Op maandag 30 oktober werd het meisje mishandeld door een jongen bij het Balalaikapad. In het bijzijn van twee andere jongens liep zij bij de mishandeling verwondingen aan haar gezicht, schouder en knie op. De politie deed een getuigenoproep en de ouders van de jongens (8, 9 en 10 jaar oud) sloegen hierop aan, waarna één van hen zich meldde bij de politie. Inmiddels is er een gesprek geweest met de betrokkenen. Het meisje is nog herstellende van haar verwondingen.