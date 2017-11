Veenendaal sluit parkeergarage en cultuurcentrum om vloer

De gemeente Veenendaal heeft besloten om cultuurcluster Spectrum en het deel van parkeergarage Tricotage onder dit pand per direct preventief te sluiten. De reden van de preventieve sluiting is dat nader onderzoek uitgevoerd moet worden naar een deel van de vloeren op de derde en vierde etage van dit gebouw. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang het pand niet gebruikt kan worden.

Naar aanleiding van het bezwijken van parkeerdekken van een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven, zijn ook de vloeren van gebouw Tricotage onderzocht. Bij de realisatie van Tricotage is gebruik gemaakt van hetzelfde type vloeren. Op 27 oktober jl. communiceerde de gemeente dat gebouw Tricotage veilig is, maar nader onderzoek noodzakelijk was om alle risico’s uit te sluiten.

Spectrum

Voor een deel van de derde en vierde verdieping van cultuurcluster Spectrum is nadere inspectie nodig om te onderzoeken hoe groot het veiligheidsrisico is. Dit deel van deze vloeren overschrijdt de norm van de onderzoeksrichtlijn voor de beoordeling van dit type vloer, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Spectrum is onderdeel van gebouw Tricotage, maar bouwtechnisch los gebouwd van de aansluitende panden. Ook het deel van de parkeergarage onder cultuurcluster Spectrum wordt uit voorzorg afgesloten. De gemeente Veenendaal laat onderzoek uitvoeren als eigenaar van het pand.

Code Groen woningen

Alle woningen in het gebouw Tricotage krijgen code ‘groen’ en zijn veilig. Bij deze woningen is een andere vloerconstructie toegepast dan in de rest van het gebouw. Code groen geldt ook voor de vloeren van parkeergarage Tricotage, de begane grond en de eerste verdieping.

Sluiten

Burgemeester Zoon: “Zolang er voor Spectrum geen absolute duidelijkheid is over de veiligheid van de twee vloerdelen op de derde en vierde verdieping, blijft het pand preventief gesloten. Er is geen direct gevaar dat de vloeren bezwijken, echter wil ik de veiligheid van gebruikers en bezoekers kunnen garanderen. In een gesprek heb ik mijn besluit toegelicht aan direct belanghebbenden.”

In overleg met de gebruikers van cultuurcluster Spectrum worden alternatieve locaties voor de activiteiten gezocht.