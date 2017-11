Drietal krijgt zware celstraffen voor dodelijke woningoverval Helmond

Tie-wraps

De 26-jarige man pleegde in augustus 2014 een woningoverval waarbij een 86-jarige vrouw om het leven kwam. De 3 verdachten gingen samen naar de woning van de hoogbejaarde vrouw in Helmond. In de auto bespraken de mannen dat de meegenomen tie-wraps eventueel konden worden gebruikt als de vrouw thuis bleek te zijn.

Hulpgeroep

De 26-jarige man ging op verkenning en zag de vrouw voor het raam zitten. Vervolgens liep hij terug naar de auto om de tie-wraps op te halen. Eenmaal terug bij de woning, zag de vrouw de verdachte aankomen en deed haar voordeur open. De man deed zich voor als een medewerker van een energiemaatschappij en keek in de meterkast van het slachtoffer. Zij vertrouwde de situatie echter niet en begon om hulp te roepen.

Vastgebonden

De verdachte sloeg de vrouw meerdere keren waardoor zij op de grond belandde. Op dat moment heeft hij de armen van de vrouw met tie-wraps vastgebonden. Deze zaten zo strak, dat er diepe wonden tot op het bot zijn ontstaan. Toen de vrouw geboeid was kwam de 32-jarige verdachte de woning binnen.

De 31-jarige verdachte bleef in de auto achter. De 2 verdachten doorzochten de woning en namen een geldkistje mee waarin een gouden tientje, een gouden ketting en een chequeboekje zaten. Vervolgens verlieten ze de woning. De vrouw overleed later die dag aan haar verwondingen.

Gekwalificeerde doodslag

Volgens de rechtbank is de 26-jarige verdachte schuldig aan gekwalificeerde doodslag. De verdachte wist namelijk dat het om een zeer kwetsbaar slachtoffer ging en dat er een grote kans bestond dat zij door het gebruikte geweld zou overlijden. Bovendien liet hij haar in zwaargewonde en hulpeloze toestand achter terwijl zij was vastgebonden en uit het zicht van voorbijgangers alleen in haar woning lag.

De rechtbank spreekt de 32-jarige verdachte vrij van gekwalificeerde doodslag. Hij kwam namelijk pas binnen nadat de andere verdachte geweld had gebruikt. Wel is er sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de drie mannen. De mannen uit Nuenen worden daarom veroordeeld voor het samen en in vereniging plegen van de woningoverval met dodelijke afloop. De oudste verdachte had een grotere rol en krijgt daarom 2 jaar meer gevangenisstraf.