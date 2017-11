KPN test vast/mobiele technologie sneller internet in buitengebied

Innovatieve techniek

In de komende maanden worden zo’n 2500 KPN-klanten, woonachtig in het buitengebied, door KPN benaderd om deze innovatieve techniek in de praktijk te ervaren.

Getest

De afgelopen maanden heeft KPN deze vast/mobiele technologie getest in Nijkerk in het buurtschap Appel, Driedorp & Huinen. De eerste resultaten zijn goed en de bandbreedte neemt fors toe. Uit klantonderzoek blijkt dat 87% van de deelnemers ‘tevreden is met de geboden internetsnelheid’ dankzij de vast/mobiele oplossing. Klanten kunnen comfortabel gebruik maken van internetdiensten, interactieve TV èn nieuwe vormen van TV-kijken.

Extra boost

De vast/mobiele breedbandverbinding gebruikt in de basis het vaste netwerk (DSL). Met slimme technieken wordt de capaciteit van het mobiele netwerk (4G) bijgeschakeld. Hiervoor is de router uitgebreid met een extra unit die het mobiele 4G-signaal omzet als extra boost voor de gegevensoverdracht. KPN gaat dit nu op grotere schaal in het buitengebied testen, om te zien of op meer plekken in Nederland op deze wijze een goede breedband gebruikerservaring gerealiseerd kan worden.

Klanten in het buitengebied die in aanmerking komen voor deze nieuwe testfase worden rechtstreeks door KPN benaderd. Vervolgens wordt deze test geëvalueerd met als doel deze oplossing op korte termijn op grotere schaal aan te kunnen bieden.