RDW stuurt extra waarschuwing bij verlopen schorsing

Jaarlijks vergeten meer dan 60.000 mensen dat de schorsing voor hun voertuig verlopen is. In veel gevallen is hun voertuig dan niet verzekerd. De RDW stuurt deze mensen zes weken voor de vervaldatum van de schorsing een herinneringsbrief.

Extra service

In plaats van een boete krijgen mensen nu eerst een waarschuwingsbrief dat hun voertuig niet verzekerd is. Die wordt twee weken na de vervaldatum van de schorsing verstuurd. Door deze extra service verwacht de RDW dat veel kentekenhouders alsnog hun schorsing verlengen of hun voertuig gaan verzekeren. Doen ze dit niet dan krijgen ze alsnog een boete. De RDW verwacht zo 15.000 boetes te voorkomen. In mei introduceerde de RDW al zo’n extra waarschuwingsbrief voor een verlopen APK. Deze waarschuwing zorgde ervoor dat er minder boetes op de APK-keuringsplicht verstuurd hoefden te worden.

Persoonsgericht handhaven

Het initiatief voor de extra waarschuwingsbrief komt van een werkgroep die een maatschappelijk verantwoorde wijze van handhaven in de voertuigketen voorstaat. In deze werkgroep werken naast de RDW, het ministerie van Veiligheid & Justitie, het CJIB, de Politie en het Openbaar Ministerie samen. Naast deze extra waarschuwingsbrief is een van de andere initiatieven om voertuigeigenaren na twee eerdere boetes op niet-verzekerd rijden of verlopen APK eerst persoonlijk te benaderen voordat een derde boete wordt opgelegd.

Voertuig tijdelijk niet gebruiken

Een eigenaar kan zijn kenteken schorsen wanneer hij zijn voertuig voor een langere tijd niet gebruikt. Denk daarbij aan oldtimers of motoren in de wintermaanden of oldtimers en voertuigen die langdurig opgeknapt moeten worden. Tijdens de schorsing worden de WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en APK stopgezet, maar mag het voertuig niet op de weg komen. De schorsing duurt een jaar. Na dat jaar moet de eigenaar zelf de schorsing verlengen. Als hij dat vergeet is de eigenaar in overtreding, zijn voertuig onverzekerd en kan hij een boete krijgen. Jaarlijks worden 620.000 voertuigen geschorst, waarvan 51% personenvoertuigen, 23% bromfietsen en 13% motorfietsen.