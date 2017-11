Verdachten schietincident Korreweg vrijgelaten

De twee verdachten die in het onderzoek naar het schietincident aan de Korreweg zijn aangehouden, blijven niet langer in voorlopige hechtenis.

Het gaat om een 19- jarige man en een 20-jarige man, beiden afkomstig uit Groningen.

Uit onderzoek is gebleken dat deze verdachten niet geschoten hebben of op een andere manier betrokken waren bij het schieten. De officier van justitie ziet daarom onvoldoende juridische mogelijkheden om de verdachten langer in voorlopige hechtenis te houden. De mannen blijven wel verdachten in het onderzoek. De officier van justitie zal na afronding van het onderzoek beslissen welk strafbaar feit hen ten laste gelegd zal worden.

Op zondagochtend 15 oktober raakte een 21-jarige Groninger ernstig gewond bij een schietincident. De politie startte direct na de melding een onderzoek en is nog steeds op zoek naar de 20-jarige verdachte Azim Aynaci. Hij is de vermoedelijke schutter van het schietincident van zondag 15 oktober aan de Korreweg in Groningen.