Stalling bij station vaak vol

Het ontbreken van voldoende (bewaakte) rekken is voor ruim een derde van de niet-fietsende treinreizigers de reden waarom ze niet op de fiets gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond.

‘Er is veel geïnvesteerd. En de meeste fietsers zijn tevreden met de nieuwe stallingen, blijkt uit ons onderzoek. Maar tegelijkertijd zien we ook dat het aanbod nog steeds tekortschiet’, zegt Wim Bot van de Fietsersbond.

Diefstal

Ruim driekwart van de 2500 geënquêteerden vindt de kwaliteit goed of redelijk, bijna een kwart velt het oordeel matig of slecht. Uitschieters aan de positieve kant zijn Alkmaar, Arnhem, Haarlem, Hengelo en Houten met een 100% positieve score. Het slechtst worden Amsterdam Sloterdijk, Rotterdam Alexander en Rijssen beoordeeld.

Investeren

‘De vernieuwde stationsstallingen krijgen een positieve beoordeling door de gebruikers. Maar bij veel stations moet nog veel gebeuren. Er zijn veel mensen die niet met de fiets komen omdat ze bang zijn dat de fiets wordt gestolen of beschadigd raakt. Er moeten meer en ruimere rekken komen, waarin treinreizigers snel, gemakkelijk en veilig hun fiets kunnen parkeren. Investeren heeft de allerhoogste prioriteit.’

Groei

Nu gaat 45 procent van alle treinreizigers op de fiets naar het station. Met meer en betere voorzieningen kan dat aandeel nog flink groeien, blijkt uit het fietsparkeeronderzoek. Het is een onderdeel van de grote enquête onder fietsers die de basis vormt van de Fietsstadverkiezing begin 2018.

Bushaltes

Van de gebruikers van bus, tram en metro gaat slechts 16% met de fiets naar de halte. Voor 82% omdat de halte op loopafstand is, maar toch geeft 23% aan dat onvoldoende en slechte fietsparkeervoorzieningen de reden zijn om niet met de fiets te gaan. In meer dan de helft van de gevallen is er geen fietsparkeermogelijkheid en in een derde van de gevallen is de capaciteit onvoldoende. Ook de kwaliteit wordt minder goed beoordeeld dan die bij de stations.