Man (32) ernstig gewond na steekpartij Tiel

In de nacht van zaterdag op zondag is in Tiel een 32-jarige man ernstig gewond geraakt na een vechtpartij aan de Korte Nieuwsteeg. 'Hij werd daarbij ook gestoken en moest naar het ziekenhuis worden gebracht', zo meldt de politie die de vechtpartij onderzoekt zondag.

Melding vechtpartij

Rond 05.00 uur kreeg de politie een melding over een vechtpartij aan de Korte Nieuwsteeg. Agenten vonden daar de zwaargewonde man. Volgens getuigen was er een ruzie met drie jongens. Eén van hen droeg een masker. Vermoedelijk heeft één van de jongens de man uit Tiel gestoken.

Stabiel

Daarna zijn de drie jongens er vandoor gegaan in de richting van cafetaria Bulls. Tijdens de vechtpartij is ook een andere man gewond geraakt. Hij kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. De man uit Tiel is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is op dit moment stabiel.

Getuigenoproep

De drie jongens zijn na het incident gevlucht. Volgens getuigen droegen ze donkere kleding. Eén van hen droeg een zwarte broek met witte vlakken of een witte bovenkant. Twee van de jongens hebben donker haar en de derde heeft blond haar. De jongens zijn weggelopen in de richting van cafetaria Bulls. De politie is op zoek naar getuigen van de vechtpartij.