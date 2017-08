Alleen 23-jarige man nog verdacht van betrokkenheid dode in woning Enschede

Nadat de politie afgelopen woensdagavond in een woning aan de Kremersmaten in Enschede een overleden man had aangetroffen werden drie mannen aangehouden die zich eveneens in de woning bevonden. 'Twee daarvan zijn inmiddels geen verdachten meer en in vrijheid gesteld', zo laat de politie vrijdagavond weten.