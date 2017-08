Medewerker kinderopvangcentrum verdacht van ontucht

Het incident vond vorige week plaats op een buitenschoolse opvang in De Bilt, waar de verdachte werkte als pedagogisch medewerker en de betreffende kinderen opvang kregen. De zaak kwam aan het licht na aangifte door de ouders van de twee kinderen.

Zedenrechercheurs doen momenteel onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar de zaak. De Utrechter wordt er van verdacht de kinderen onzedelijke handelingen bij hem te hebben laten verrichten. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de verdachte dit al vaker heeft gedaan of dat hij ook met andere kinderen ontucht heeft gepleegd.

Woensdagavond 16 augustus zijn de ouders met kinderen op de groepen waar verdachte werkte, op de hoogte gesteld tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het kinderopvangcentrum in samenwerking met de gemeente. Daarbij waren ook de politie, de GGD en het Openbaar Ministerie aanwezig.

De verdachte is na zijn aanhouding in verzekering gesteld en blijft in ieder geval tot vrijdag 18 augustus vast zitten. Het Openbaar Ministerie beslist voor die tijd of de man zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris om verlenging van zijn voorarrest te vragen.