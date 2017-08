Politie: 'Van wie is de dode baby die in Rotterdam werd gevonden'

Tips

Het onderzoeksteam is blij met alle binnengekomen informatie. "We nemen al deze tips mee in het opsporingsonderzoek en lopen ze allemaal zorgvuldig uit. Maar ondanks al deze tips en de informatie vanuit het buurt- en passantenonderzoek blijft nieuwe informatie welkom", aldus Raymond Kolsteren.

Sectie op het lichaampje afgelopen weekend gaf nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak en omstandigheden. Het team is nu in afwachting van verdere forensische resultaten.

Omgeving

Voor het onderzoek komen de rechercheurs graag in contact met mensen die vrouwen in de omgeving van Rotterdam kennen die net bevallen (zouden moeten) zijn, maar waar geen baby gezien is. Ook spreekt het onderzoeksteam graag met mensen die vrouwen kennen van wie het vermoeden bestaat dat ze zwanger waren, maar die dit ontkenden.

Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is of de baby ter wereld is gekomen onder begeleiding van professionele zorgverleners, doet de politie tevens een beroep op de medische wereld en andere zorginstanties om informatie te delen, indien er iets bekend is. Mensen die gebonden zijn aan een medisch beroepsgeheim en die twijfelen of ze kunnen bellen, vragen we om zich te richten tot het adviesorgaan van hun (medische) beroepsgroep.

Tot slot doen de rechercheurs wederom een dringende oproep aan de moeder om zich te melden. Zij willen haar graag spreken en helpen. Het stoffelijk overschot van de jongen werd donderdagochtend 3 augustus gevonden in een grijze vuilniszak. Er lagen geen herleidbare spullen in de vuilniszak, die verscholen lag in een plantenbak aan de Antoine Platekade. De zak werd gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Zij alarmeerde direct de politie waarna een groot onderzoek werd gestart.