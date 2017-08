NVWA-IOD pakt bestuurders Chickfriend op in fipronil-onderzoek

Nederland en België

Het gaat om de twee bestuurders van het bedrijf dat het middel vermoedelijk heeft toegepast in pluimveebedrijven. De NVWA-IOD doorzocht in totaal 8 locaties in Nederland. Het is een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten.

Joint Investigation Team

De Nederlandse NVWA-IOD en het OM hebben een gezamenlijk onderzoeksteam (Joint Investigations Team – JIT) gevormd met de Belgische opsporingsdiensten. In België zijn meerdere adressen doorzocht. De gecoördineerde actie vond plaats met ondersteuning van Eurojust en Europol.

Het Nederlandse onderzoek richt zich op het Nederlandse bedrijf dat het fipronil vermoedelijk toepaste en de vermoedelijke Belgische toeleverancier en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier.

Bestuurders

Het bedrijf en de 2 bestuurders die het middel vermoedelijk toepasten, de Nederlandse handelaar, de Belgische toeleverancier en diens eigenaar worden door het Nederlandse Openbaar Ministerie verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen.

Verboden biociden

Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden biociden. Het vermoeden is dat het fipronil is toegepast bij stallen met leghennen om bloedluis te bestrijden. Door zo te handelen konden kippen besmet raken en bevatten de door die kippen gelegde eieren ook een bepaalde hoeveelheid fipronil. Onderwerp van onderzoek zijn de omvang en periode van toepassing van het middel.

Doorzoekingen

De NVWA-IOD doorzocht in Nederland de woningen van de 2 aangehouden mannen uit de gemeenten Barneveld en Zaltbommel. Daarnaast werd een woning doorzocht waar één van de verdachten verbleef. In de gemeente Bergen op Zoom werd ook een woning doorzocht die in verband kon worden gebracht met een Belgische toeleverancier. In de omgeving van Uden werd de woning van de vermoedelijke Nederlandse handelaar in het middel fipronil doorzocht.

In de gemeente Ede werd een opslagloods doorzocht. Daarnaast werden nog 2 locaties in Nederland op verzoek van de Belgen doorzocht. Er zijn behalve administratie ook waardevolle goederen zoals auto's, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen, omdat misdaad niet mag lonen.

Het onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM is half juli gestart. In het strafrechtelijk onderzoek zijn monsters genomen bij de pluimveehouders en er zijn monsters genomen van stoffen in de apparatuur van het bedrijf dat het middel toepaste bij de pluimveehouders. Op 24 juli is er door de NVWA-IOD administratie meegenomen bij een vermoedelijke handelaar van het middel in de omgeving van Uden. De Nederlandse handelaar in fipronil is op 31 juli als verdachte gehoord.

Fraude ondermijnt de samenleving

Op bedrijven die producten leveren voor de voedselketen rust een maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich aan de regels en voorschriften van toepassing middelen te houden. De regels zijn er om de voedselveiligheid te borgen. Fraude ondermijnt het vertrouwen in de voedselveiligheid. Het toepassen van verboden middelen in de voedselketen kan de voedselveiligheid in gevaar brengen en het zorgt voor een ongelijk spelersveld en concurrentievervalsing. Daarom treedt de overheid hiertegen op.