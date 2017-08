Klussers kiezen voor duurzaam. Energietransitie achter de voordeur.

En dat is interessant want dit is niet alleen een keerpunt maar ook opvallend positief omdat er in de algemene zin wel goede resultaten geboekt worden door het toeleverend kanaal voor bouwend en klussend Nederland. Het blijkt dat er grote verschuivingen plaats vinden in de afzet van het type product dat zijn weg vind richting de consument. Omzet op traditionele producten zoals radiatoren en cv-ketels neemt af. Nieuw product groepen zoals hybride warmtepompen, vloerverwarming, zonneboiler oplossingen of biomassakachels (in al z'n vormen) doen het simpel gezegd: Erg goed.

Huizenmarkt trekt aan en duurzame vernieuwingen in trek

De motor achter deze verschuiving blijkt toch met name de particuliere klusser te zijn. Deze kiest nu massaal voor duurzaam. De aanjagers hiervan zijn de positieve economische omstandigheden en de overheid. De overheid stelt namelijk een mooi pakket subsidiemogelijkheden beschikbaar. Door middel van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is het mogelijk een forse financiële tegemoetkoming te krijgen als het gaat over zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels.

De vastgestelde subsidie bedragen zijn substantieel hoog te noemen waardoor het zeer interessant is om ook bij renovatie projecten van bestaande bebouwing de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en te overwegen. Hierdoor is het voor men nu financieel bijzonder interessant om bijvoorbeeld toch te kiezen voor het aanbrengen van vloerverwarming in plaats van vervangen of plaatsen van radiatoren. Of een combinatie te overwegen van vloerverwarming en hybride warmtepomp.

Maar ook bij mensen in woonachtig in buitengebieden, waarbij vervanging van oude olie gestookte of propaan gestookte verwarming systemen traditioneel plaats vond op basis van installatie van nieuwe versies van dit soort CO2 kanonnen– omdat er simpelweg geen betaalbare en goede alternatieven voor handen waren - is een duidelijke verschuiving te zien. Ondersteund door de financiële tegemoetkoming mogelijkheden (ISDE) kiest ook deze consument nu voor energie besparende en CO2 neutrale biomassa systemen zoals pellet kachels en zonneboilers.

Online bouwmarkten en speciaalzaken op duurzaam gebied in de lift

Mede dankzij de stijgende huizenmarkt en de stimulatie vanuit Den Haag kennen de grote retailers van duurzame producten als de Hornbach, Gamma en Praxis een gigantische lift maar ook kleinere retailers als CVkoopjes.

Commercieel Directeur Peter Streefland van de online verwarmingswinkel CVkoopjes.nl meldt dat er een trend zichtbaar is: “Klanten zijn steeds meer op zoek naar duurzamere en energiebesparende verwarmingsoplossingen. Zo is de vraag naar lage temperatuur verwarming een stuk hoger dan een aantal jaar geleden.”. Logisch, vindt hij: “We zijn tegenwoordig een stuk bewuster over onze ecologische footprint, ook in de portemonnee kan het aardig schelen, zeker bij een grootschalige vernieuwing van het CV-systeem. Een win-win situatie dus.”

De cijfers laten het zien. Er worden inderdaad minder radiatoren verkocht en meer duurzame producten. De energietransitie komt goed op gang en draait nu ook op volle toeren achter de voordeur.