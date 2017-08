Ruim 200 kilomer per uur over de A9

De politie heeft woensdagochtend een 50-jarige Heemskerker aangehouden omdat hij met meer dan 200 kilometer per uur over de A9 reed.

Rond 01.30 uur zagen agenten de bestuurder rijden over de A200 in de richting van het Rotterpolderplein. Vanuit de richting van de Waarderpolder, voegde de bestuurder in en versnelde direct naar een hoge snelheid. De politie nam wat afstand maar bleef de man wel volgen. Op een gegeven moment reden de agenten 203 kilometer per uur en liepen maar niet in op de bestuurder. Uit de Wijkertunnel besloten de agenten de blauwe lamp aan te zetten en direct minderde de man vaart. Hierop kreeg de bestuurder een stopteken en kon zijn rijbewijs worden ingevorderd bij de staande houding. De Heemskerker werd vervolgens opgehaald en kon als passagier zijn weg naar huis vervolgen.