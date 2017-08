Ruim 100.000 euro tussen koekjes en chips

In de nacht van zondag 30 op maandag 31 juli 2017 zijn, op de Willem de Zwijgerlaan, vier Amsterdamse mannen van 20, 22, 24 en 25, jaar aangehouden op verdenking van heling en witwassen van ruim 100.000 euro.

Twee van hen zijn door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. De twee anderen zijn op last van de officier van justitie heengezonden maar blijven nog wel verdachten in deze zaak.

Omstreeks 02.00 uur zien politiemensen in burger dat bij een auto met een buitenlands kenteken, zeven mannen met drie scooters rondhangen. De politiemensen zien dat de auto geopend wordt en er spullen uit de buddyseats van de scooters in de auto worden gelegd.

Politiemensen in uniform gingen poolshoogte nemen en zagen dat de mannen er vandoor gingen op de scooters op eentje na. De laatstgenoemde gooide autosleutels weg en ontkende ook maar iets met die auto van doen te hebben.

Tijdens het onderzoek bleken de sleutels bij de auto met het buitenlandse kenteken te horen. In de auto, bleek op diverse plekken bundels geld verstopt te zitten. Ook zaten er bundels geld in een zak chips en in koekverpakkingen verstopt. Bij elkaar ging het om meer dan 100.000 euro.

De auto bleek te zijn gehuurd, deze en de euro’s zijn in beslaggenomen. De man die de sleutel weggooide en drie andere verdachten, die op de scooters weg waren weggereden, werden aangehouden.