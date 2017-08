Meisje (16) door onbekende man onzedelijk betast in Baexem

Maandagmiddag is in het Limburgse Baexem een 16-jarig meisje uit de gemeente Leudal even na 13.00 uur lastig gevallen door een nog onbekende man toen ze op de Defensieweg fietste. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Onzedelijk betast

Ze werd benaderd door een fietser die haar lastig viel en onzedelijk betastte. Ze wist te ontkomen, waarna de politie is gewaarschuwd. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen die rond 13.00 uur in die omgeving waren, mogelijk hebben zij iets verdachts gezien.

Man en vrouw op fiets

Zo heeft het slachtoffer een man en vrouw gezien op een fiets. Daar komt de politie graag mee in contact. De politie is bereikbaar via 0900-8844.