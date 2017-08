Omstanders houden automobilist met drugs op snelweg tegen

Toen agenten ter plaatse kwamen stond de auto al aan de kant op de Arnhemseweg in Leuvenheim. De mensen die hem achtervolgd waren vertelden dat de man onderweg nog een verkeersbord had geramd. Ze hadden voorkomen dat de man nog verder reed met zijn auto.

De agenten kregen op basis van de toestand van de man en een kleine hoeveelheid drugs die in de auto werd gevonden, het vermoeden dat de man onder invloed van drugs was. Ook had hij geen rijbewijs. Daarom is de 42-jarige man uit Deventer aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen of hij ook inderdaad onder invloed van drugs was.