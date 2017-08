Jongen (17) steekt andere jongen (15) na botsing op straat in rug

Omdat een 15-jarige jongen op straat in Rotterdam zaterdagavond tegen een 17-jarige jongen op straat aan was gelopen en er een botsing ontstond vond de 17-jarige Rotterdammer het gerechtvaardigd om zijn 15-jarige plaatsgenoot neer te steken. Dit meldt de politie zaterdagavond

Steekwonden in rug

'De twee waren op de 1e Pijnackerstraat tegen elkaar aan gelopen. Na de botsing ontstond een woordenwisseling, die uitmondde in een steekpartij', aldus de politie. Het slachtoffer is na het incident, dat rond 20.00 uur plaatsvond, met steekwonden in de rug naar het Erasmus MC vervoerd.

Arrestatie

De vermoedelijke dader kon snel worden ingerekend omdat van hem een goed signalement beschikbaar was. Agenten zagen de jongeman al snel lopen en spraken hem aan. De jongen verklaarde vervolgens zelf ruzie te hebben gehad. Omdat hij ook vertelde na de ruzie eerst naar huis te zijn gegaan, is op zijn woonadres in de Burgemeester Roosstraat ook onderzoek gedaan.