Geslaagde en kleurrijke Canal Parade trok honderdduizenden bezoekers

Zaterdagmiddag is in het centrum van Amsterdam tussen 13.00 en 17.00 uur uur de jaarlijkse traditionele Canal Parade gehouden gegaan. Bezoekers die het spektakel wilden zien moesten dit jaar een uurtje eerder uit de veren want de eerste boot startte dit jaar vanuit het Oosterdok al om 13.00 uur in plaats van zoals afgelopen jaar om 14.00 uur.