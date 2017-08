DNA-onderzoek zaak Nicky Verstappen met nieuwe middelen

Het Openbaar Ministerie Limburg en de politie hebben in mei aangekondigd een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek te starten in verband met de dood van Nicky Verstappen in 1998. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en vergen veel tijd. Deze voorbereidingen zullen duren tot in het eerste kwartaal van 2018.

In dat kwartaal zal aansluitend ook worden gestart met de daadwerkelijke grootschalige DNA-afname. Er is voor gekozen om te werken met nieuw in te voeren DNA-sets. Deze zullen pas komend jaar in voldoende mate aanwezig zijn.

Het voordeel van de nieuwe DNA-sets is dat deze aansluiten bij de vernieuwde verwerkingsmethode die per 1 januari 2018 door het NFI wordt toegepast. Verder zijn ze eenvoudiger in de toepassing want bij de nieuwe sets hoeft er maar een (1) handeling te worden verricht terwijl bij de oude sets dat meerdere keren moest gebeuren. Het totale proces zal naar verwachting hierdoor sneller verlopen en bovendien zijn de nieuwe DNA-sets goedkoper dan de vorige.

Ingrijpend

In augustus 1998 verdween de toen 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide. Een dag later werd hij dood teruggevonden. Een verwantschapsonderzoek is een ingrijpend middel, maar het geeft perspectief op het oplossen van dit misdrijf. Het Openbaar Ministerie Limburg en de politie hechten grote waarde aan de zorgvuldigheid van de DNA-afname. De nadruk van het DNA-onderzoek zal liggen op de provincie Limburg. De verwachting is dat in het onderzoek meer dan 15.000 mannen worden opgeroepen om vrijwillig hun DNA af te staan.

Tips

De voorbereidingen voor dit DNA-onderzoek gaan onverminderd door. Zodra de voorbereidingen in een verder gevorderd stadium zijn, zal het publiek opnieuw geïnformeerd worden. In mei is ook een oproep gedaan aan mensen om zich te melden met informatie over deze zaak. Dat heeft meer dan honderd tips opgeleverd. Het onderzoeksteam is nog bezig met het onderzoek van deze tips.