''Stoeipartij'' met een vrouw in zee wordt redding met reanimatie

Een man is in zee bij Scheveningen onwel geworden tijdens een ''stoeipartij'' met een vrouw.

Het incident speelde zich af rond 18.00 uur op het Scheveningse strand ter hoogte van de Pier. Omstanders zagen dat een man en een vrouw in het water lagen en het leek erop alsof zij aan het stoeien waren. Op een gegeven moment bewoog de man niet meer.

De reddingsbrigade werd gealarmeerd en startte een reanimatie. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand vervoerd naar een ziekenhuis. Zijn identiteit is nog niet bekend. Mogelijk waren de man en de vrouw eerder die dag in het gezelschap van nog een man. De toedracht van het incident is tot op heden onduidelijk.