NVWA publiceert donderdag alle met fipronil besmette ei-codes

Donderdagmiddag publiceert de NVWA alle ei-codes van bedrijven die bij het onderzoek naar fipronil in eieren zijn betrokken. Dit heeft de NVWA woensdagavond bekendgemaakt.

'Het gaat dan om ei-codes van de bedrijven waarvan het onderzoek is afgerond. De consument kan door raadpleging van deze ei-codes een betere afweging maken bij de beslissing om al dan niet eieren te consumeren', aldus de NVWA.

Is mijn ei veilig?

De afgelopen dagen is onrust ontstaan bij consumenten die zich afvragen of zij eieren nog wel veilig kunnen eten. De NVWA adviseert hen om de site van de NVWA te raadplegen. Daarop staat de ei-code 2-NL-4015502 vermeld van de partij eieren waarover de NVWA maandag een veiligheidswaarschuwing heeft uitgedaan. De ei-codes vinden consumenten op het ei.

Op de site van de NVWA staat de lijst met ei-codes van partijen eieren waar een verhoogd fipronil-gehalte is gevonden waardoor het eten van deze eieren door kinderen wordt afgeraden. Als de uitslagen van de onderzoeken daartoe aanleiding geven zal deze lijst vandaag en morgen zo nodig worden aangepast.

Donderdagmiddag zal op de NVWA-site de lijst met ei-codes worden toegevoegd van bedrijven waarvan inmiddels is vastgesteld dat in hun eieren fipronil is gevonden. De bedrijven op deze lijst blijven geblokkeerd en zijn verplicht de eieren uit het handelskanaal terug te halen. De NVWA houdt hier toezicht op.