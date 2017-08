Rainbowdress van 16 meter opgenomen in collectie Amsterdam Museum

16 meter lange jurk

In de zestien meter lange jurk zijn 75 nationale vlaggen verwerkt van landen waar LHBTI+ nog steeds in het strafrecht is opgenomen. De top van de Amsterdam Rainbow Dress is gemaakt van de Amsterdamse vlag. Hiermee wordt onderstreept dat Amsterdam open blijft staan voor LHBTI+ -vluchtelingen. De jurk wordt door de gift opgenomen in de collectie van Amsterdam Museum en zal als levend kunstwerk de wereld blijven rondreizen en zo aandacht vragen voor LHBTI+ -vluchtelingen en -rechten in de wereld.

Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum: 'We keken er al lang naar uit om deze beroemde jurk in onze collectie te mogen tonen. De Amsterdam Rainbow Dress heeft een belangrijke en helaas nog steeds relevante boodschap.'

Mattijs van Bergen, één van de vier initiatiefnemers van de Amsterdam Rainbow Dress: 'De jurk onderstreept de kracht van beeldende kunst om problematische onderwerpen toegankelijk en bespreekbaar te maken. De stichting stimuleert bewustwording omtrent de wereldwijde situatie van anti-LHBTI+ wetgeving en de gevolgen daarvan. De jurk blijft reizen om aandacht te vragen voor deze problematiek. De Amsterdam Rainbow Dress Foundation is beretrots dat de jurk onderdeel uit gaat maken van de collectie van het Amsterdam Museum en als zodanig haar boodschap van openheid en inclusie nog eens extra onderstreept.'

COC Amsterdam is trots op deze vervolgstap. 'We kijken uit naar het vervolg van dit project om gemeenschappen lokaal en internationaal te activeren en LHBTI+ -vluchtelingen te empoweren', aldus Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam.

Rainbowdress gratis te bezichtigen

Vandaag werden tijdens COC’s Shakespeare Club een ceremonie en activiteiten voor LHBTI+ -vluchtelingen rondom de Amsterdam Rainbow Dress georganiseerd. Tijdens de ceremonie heeft wethouder Diversiteit Simone Kukenheim de iconische Amsterdam Rainbow Dress als gift aan de stad Amsterdam in ontvangst genomen. Model Valentijn de Hingh droeg de Amsterdam Rainbow Dress. De Amsterdam Rainbow Dress is van 2 t/m 4 augustus gratis te bezichtigen in de Amsterdam Galerij.