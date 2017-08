Vijf illegalen in vrachtauto ontdekt Terneuzen

Dinsdagmorgen werden in een vrachtauto op de Guido Gezellestraat drie mannen en twee vrouwen ontdekt.

Een vrachtauto, bestuurd door een man (41) uit het Spaanse Lliria, reed rond 10.30 uur richting Vlissingen en moest v oor de Sluiskiltunnel stoppen. In de vrachtauto hadden zich vijf illegalen verstopt. Een vreemdeling stak z'n hoofd boven de trailer uit, waardoor de tunnel dichtging.

Eritrea en Ethiopië

Het vijftal wilde vluchten, maar werd door de politie staande gehouden. Het bleek te gaan om twee vrouwen (27 en 34) en twee mannen (19 en 21), allen geboren in Eritrea en een man (32), geboren in Ethiopië. De groep werd naar het politiebureau in Terneuzen meegenomen.

Chauffeur

De chauffeur werd ook meegenomen naar het politiebureau, waar van hem een verklaring werd afgenomen. Hij kon daarna zijn weg vervolgen.

Terugkeerbesluit

De vijf vreemdelingen kregen ieder een terugkeerbesluit. Ze moeten binnen 28 dagen het Europese grondgebied verlaten.