Nederlanders gebruiken teveel chemische middelen om ongedierte te bestrijden

Wespen, mieren, muggen en (fruit)vliegen komen in augustus massaal tevoorschijn. 1 op de 5 Nederlanders grijpt naar chemische middelen om klein ongedierte te bestrijden, zo blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. 6 tips om zoemers uit je buurt te houden zonder gif.

1. Houd vliegdiertjes buiten de deur

Plaats horren en vliegengordijnen om wespen, muggen en vliegen buiten de deur te houden. Dicht ook kieren en naden zodat ongedierte niet toch je huis binnendringt. Een klamboe beschermt je tijdens je slaap tegen prikkende zoemers.

2. Geef zzzoetekauwen niets te snacken

Wespen zijn dol op vlees bij de barbecue, ijsjes en frisdrank. Voor mieren zijn een paar koekkruimels of een kleverig jampotje al een feestmaal. Voedselresten trekken ook fruitvliegjes aan. Wil je geen beestenboel in huis? Laat afwas niet staan, ruim etensresten direct op en haal dagelijks een doek met een sopje over je aanrecht en eettafel. Eet je fruit op tijd op of bewaar het in de koelkast, zodat het niet overrijp wordt.

3. Bied ze geen broedplaats

Muggen broeden in stilstaand water. Dek je regenton af, leeg je verstopte dakgoot en ruim plasjes water in en rond je huis op. Denk ook aan kruipruimtes, afvoerputjes en bloembakken. Heb je een vijver in je tuin? Zet er planten in die natuurlijke vijanden van muggen aantrekken zoals: kikkers, libellen, vissen en salamanders.

4. Zet afval niet in het zonnetje

Last van fruitvliegjes, maden of schimmel in je afvalbak? Ververs regelmatig de vuilniszak en houd de bak goed schoon en droog. Vooral gft-containers kunnen een ware broedplaats van fruitvliegjes en maden zijn. Zet deze zo vaak als het kan aan de straat en plaats hem bij voorkeur niet vlakbij je huis of in de volle zon. Ga je op vakantie? Laat zowel je vuilnisemmer binnen als je container buiten schoon en droog achter.

5. Zoete inval voor wespen

In augustus pikken wespen massaal een terrasje. Maak een wespenval van een halve, in elkaar geschoven PET-fles met daarin een paar centimeter limonadesiroop. De wespen kunnen de val wel binnenvliegen, maar komen er moeilijk uit. Hang de wespenval op een afstandje van het terras.

6. Laat maar lekker waaien

Last van zinderende hitte én zomerse zoemers? Combineer het nuttige met het aangename en laat het lekker waaien door je huis. Muggen, fruitvliegjes en wespen vinden het minder fijn vliegen bij tocht of in de luchtstroom van een ventilator.

Opsteker

Als je je ergert aan beestjes rondom je huis, realiseer je dan dat elk beestje nut heeft. Zo ruimen mieren afval op in je tuin en eten wespen ook muggen en vliegen. Een nest met 5000 werksters kan tot wel 100.000 vliegen, muggen en andere beesten per dag (!) uit de omgeving wegvangen.