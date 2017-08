Politie heeft twee van de drie vermisten Turkije gesproken

De Nederlandse politie heeft in het onderzoek naar de vermissing van drie mensen uit Haaksbergen in Turkije twee van deze personen gesproken. Dit meldt de politie dinsdagavond.

De Nederlandse en Turkse politie doen onderzoek naar de vermissingen, de drie vertrokken begin juli naar Turkije. Twee van de vermiste personen zijn nu dus terecht, de politie heeft hen gesproken.

Joey

Op 17 juli werd de 21-jarige Joey als vermist opgegeven. De Nederlandse politie vroeg onder andere via social media in het Nederlands en in het Turks om informatie over zijn vermissingen. Later raakten ook een 26-jarige vrouw en 34-jarige man vermist vanuit de Turkse plaats Silifke.

Samenwerking

Om goed samen te werken zijn er in Turkije liaisons van de Nederlandse politie actief, die in Turkije kunnen samenwerken met de lokale politie. Zo kan er over en weer snel informatie gedeeld worden. Naast het onderzoek in Nederland zorgt de politie ook dat de achterblijvers van de vermiste drie goed geïnformeerd worden.

Gesprek met vermiste duo

Dinsdagmiddag heeft de Nederlandse politie in Turkije met de 26-jarige vrouw en 34-jarige man gesproken. Zij zijn dus niet langer vermist, en in goede gezondheid aangetroffen.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar de 21-jarige Joey gaat verder. Van hem ontbreekt op dit moment nog ieder spoor. De politie heeft ook met teruggevonden stel over de vermissing van Joey gesproken, over de inhoud van dat gesprek worden geen mededelingen gedaan. Zowel de Turkse als de Nederlandse politie zetten het onderzoek voort.