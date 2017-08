Tweede aanhouding voor dood man uit Maastricht

De man van 41 jaar uit Maastricht werd al eerder aangehouden, namelijk op 8 juni jl. maar is bij de voorgeleiding aan de Rechter-Commissaris in vrijheid gesteld. In het onderzoek is echter informatie naar voren gekomen, wat leidde tot de nieuwe aanhouding van de Maastrichtenaar.

Eerdere aanhoudingen

Al eerder zijn in dit onderzoek vijf verdachten in Den Haag aangehouden. Drie personen, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn toen na verhoor op vrije voeten gesteld. Een man van 21 en een vrouw van 28 jaar zijn enkele dagen later voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. De vrouw is inmiddels in vrijheid gesteld.

De man uit Maastricht is maandag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.