Chickfriend aansprakelijk gesteld door pluimveebedrijven

Het bedrijf wordt gezien als bron van de giftige stof dat vermengd was door een luizenbestrijdingsmiddel voor kippen. Via deze weg zou de stof in de eieren terecht zijn gekomen. Het is volgens de NOS nog onduidelijk of het bedrijf de stof willens en wetens heeft toegevoegd. Dit is volgens De Haan onderwerp van onderzoek.