Honden in het buitenland moeten soms verzekerd zijn voor aansprakelijkheid

Het met de hond op vakantie gaan lijkt in eerste instantie heel leuk, maar in sommige landen komt er meer bij kijken en zal een hond verzekerd moeten zijn tegen aansprakelijkheid. Dit heeft het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum onderzocht.

Verzekeringsplicht in Europa voor alle honden

In Denenmarken en (grote gedeelten van) Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, geldt de verzekeringsplicht voor elk hondenras. In Duitsland zijn er zes deelstaten waar de aansprakelijkheidsverzekering voor alle honden (ongeacht ras) verplicht is. Gaat u bijvoorbeeld een weekje naar Berlijn met de hond? Daar geldt deze verplichting en loopt u onverzekerd het risico op een boete van 10.000 euro. Nog eens zeven Duitse deelstaten hebben een verplichte verzekering voor “risico honden”.

Landen met verzekeringsplicht voor “risico honden”

In Frankrijk, Italië en Spanje is een aansprakelijkheidsverzekering voor “risico” honden verplicht. Deze landen hebben een lijst opgesteld met gevaarlijke hondenrassen. Staat uw hond op deze lijst, dan moet u die verzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering in steeds meer landen verplicht

Het thema “verplicht verzekeren van honden” geniet Europees veel aandacht. In verschillende landen worden wetsvoorstellen ingediend om de verzekeringsplicht voor gevaarlijke honden in te voeren. Zo sneuvelde een wetsvoorstel van de liberale partij in Zweden maar nipt. Zoek dus goed uit of u uw trouwe viervoeter mee kunt nemen voor u op vakantie gaat.