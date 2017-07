Grote hoeveelheid drugs aangetroffen in schuur

De politie trof zaterdag verschillende hoeveelheden hard- en softdrugs aan in een schuur in Werkendam. Een 20-jarige man uit Breda en de 20-jarige bewoner zijn hierop aangehouden.

De agenten deden onderzoek nadat er een anonieme tip was binnengekomen. Mogelijk zou men dealen vanuit een schuurtje bij een woning. Toen de politie rond het middaguur poolshoogte nam, troffen zij in de schuur de Bredanaar aan. Direct zagen de agenten sporen van drugs. Hierop werd de schuur grondig doorzocht. Tijdens de doorzoeking vonden zij verschillende soorten hard- en softdrugs aan, waaronder ruim 1000 pillen. De man uit Breda en de bewoner zijn hierop aangehouden. De verdovende middelen zijn in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de zaak. De mannen zitten beiden vast voor verhoor.