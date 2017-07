Dode man aangetroffen in vakantiewoning

De politie heeft zaterdag 29 juli aan het eind van de middag een overleden man gevonden in een vakantiewoning op de Haarboersweg. In de woning troffen agenten ook een man uit Polen aan. Hij is aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van de man.

Rond 16.45 uur kreeg de meldkamer een melding over een incident bij een vakantiepark aan de Haarboersweg. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze een man aan. Hij was ondertussen overleden. In de woning was ook een Poolse man aanwezig. Mogelijk is hij betrokken bij de dood van de man. Hij is aangehouden. De politie is meteen een onderzoek gestart. Forensisch specialisten stellen sporen veilig en er wordt een buurtonderzoek gedaan.