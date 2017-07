Brandweer Amsterdam kampt met lastige brand op het Spui

In Amsterdam zijn vanmiddag winkels en woningen op het Spui ontruimd vanwege een brand in een restaurant. De brand brak uit rond 15.30 uur. De brandweer had de brand snel onder controle, maar was het niet zomaar 'meester'.

Volgens een woordvoerder van de brandweer bevindt zich nog altijd 'een warmteplek' ergens in het pand die lastig te bereiken is.

Uiteindelijk wist de brandweer doormiddel van het openbreken van constructieonderdelen, van zowel vloeren als wanden, op de vuurhaard gestuit. Om de brand te kunnen bestrijden is de hulp ingeroepen van meer brandweereenheden. Om 19.30 uur is daarom opgeschakeld naar zeer grote brand.

Sein brand meester is gegeven, de brand is onder controle. De brandweer zal nog geruime tijd bezig zijn met bluswerkzaamheden. Ook is de brandweer van Uithoorn gevraagd om bijstand te komen verlenen met het hoge druk blussysteem (Cobra). Dit blussysteem wordt ingezet om lastige plekken te bereiken.

De vier bovengelegen woningen van het restaurant, met de voordeur aan de Voetboogstraat, zijn ontruimd. De verwachting is dat de bewoners de nacht elders zullen moeten doorbrengen. Ook waren enige tijd enkele winkels in de Kalverstraat ontruimd. Inmiddels is hiervan geen sprake meer.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, hier zal onderzoek naar worden gedaan. Bij de brand is niemand gewond geraakt.