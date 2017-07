Nederlanders krijgen weinig gasten over de vloer

Gemiddeld ontvangt een kwart van de wereldwijde bevolking dagelijks of wekelijks gasten bij hen thuis. Mexicanen en Argentijnen zijn het meest vaak gastheer of -vrouw, maar in Nederland ontvangst slechts 5% dagelijks of wekelijks gasten thuis, 12% minstens één keer per maand en 83% minder vaak of nooit. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Dit blijkt uit een internationaal GfK online onderzoek bij meer dan 22.000 mensen ouder dan 15 jaar, over 17 landen verspreid. De definitie van ‘gasten vermaken’ is opengelaten dus het dekt allerlei activiteiten zoals etentjes, vrienden op bezoek krijgen, samen een film of sport kijken of gewoon een kop koffie drinken.

Verschillen

Mexicanen (42%) en Argentijnen (39%) zijn het meest vaak gastheer of -vrouw, die ofwel dagelijks ofwel wekelijks gasten ontvangen en vermaken. Zij worden gevolgd door Brazilianen (36%), Italianen (34%) en Chinezen (30%).



Zuid-Koreanen en Japanners zijn het minst geneigd om thuis gasten te ontvangen; 28% van de Zuid-Koreanen en 27% van de Japanners geeft aan nooit gasten over de vloer te hebben, gevolgd door de Nederlanders (19%).



Mensen uit gezinnen zonder kinderen jonger dan 20 jaar zijn minder vaak gastheer of -vrouw dan de gezinnen met kinderen. In de huishoudens zonder kinderen verwelkomt slechts 19% gasten op dagelijkse of wekelijkse basis. Ook in Nederland zijn het vooral de gezinnen met kinderen die het meest vaak gasten ontvangen bij hen thuis. 12% van de gezinnen met kinderen jonger dan zes jaar krijgen dagelijks of minstens één keer per week gasten over de vloer. Bij Nederlandse huishoudens zonder kinderen is dit 5%.