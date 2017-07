Politie: dood op straat aangetroffen man Rijswijk is misdrijf

Identiteit bekend

Het slachtoffer is inmiddels geïdentificeerd door de politie. het gaat om de 50-jarige Mustafa Ates uit Vlaardingen. De recherche startte direct een onderzoek naar de doodsoorzaak en gaat er vanuit dat Mustafa door een misdrijf om het leven is gekomen.

Mustafa droeg, toen hij zaterdag 22 juli werd gevonden, een donkere Nikebroek tot aan zijn knie. De broek had een blauwe streep aan de zijkant. Verder had hij een donkere trui met lange mouwen aan en droeg hij slippers van het merk Birckenstock.

Onder leiding van een officier van justitie werd direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart.

Meer informatie over Mustafa Ates?

De recherche komt graag in contact met mensen die Mustafa voor zaterdag 22 juli nog gezien of gesproken hebben of die meer informatie hebben over de laatste dagen van zijn leven. Alle informatie over Mustafa Ates is welkom. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Rijswijk via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.