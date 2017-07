Knooppunt Amstel nog steeds afgesloten

Dit is nodig om te beoordelen hoe de weg hersteld kan worden. Daardoor kan Rijkswaterstaat nog geen prognose geven voor de openstelling van de weg. Verkeer wordt via de A9 omgeleid. In verband met de vakanties geeft dat tot nu toe niet meer vertraging dan tijdens een reguliere spits.

Woensdagochtend 26 juli 2017 werden in opdracht van een energieleverancier boorwerkzaamheden verricht voor een nieuwe warmtetransportleiding. Daarbij kwam boorspoeling omhoog door het wegdek. Dit is een mengsel van onder meer zand, water en cement. De boringen zijn gecontroleerd afgerond waarna Rijkswaterstaat donderdagochtend onderzoek kon starten naar de stabiliteit van de grond en de staat van de weg. Uit dit onderzoek is gebleken dat het zand onder de fundering stevig is maar dat de boorvloeistof, die flexibel blijft, zich heeft verspreid in de funderingslaag direct onder het asfalt. Hierdoor veert het asfalt, wat gevaarlijk is voor weggebruikers. Om te kunnen achterhalen waar boorvloeistof zit, moet het hele stuk asfalt weg gefreesd worden. Het betreft een stuk van 80 m lang, 4 rijstroken breed (ruim 1100 m2). Daarna weten we of opnieuw asfalteren volstaat of dat ook stukken fundering vervangen moeten worden.

Omleidingsroutes

Verkeer richting Ring Zuid: volg de borden ‘Schiphol’ (A9, A10). Verkeer richting Ring Oost: volg de borden ‘Amersfoort’ (A9, A1, A10). Weggebruikers worden geadviseerd voor vertrek de actuele verkeersinformatie te volgen, rekening te houden met vertraging en de berichtgeving via Twitter en de website van Rijkswaterstaat in de gaten te houden. Rijkswaterstaat werkt aan het verhelpen van de problemen en informeert de weggebruikers zodra de weg weer open gaat.