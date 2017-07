Bewoner gewond bij woningoverval in Wehl

De bewoner van een huis aan de Julianalaan in Wehl is vanochtend vroeg gewond geraakt nadat hij in huis was overvallen door twee nog onbekende personen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht om zich aan zijn verwondingen te laten behandelen.

Een familielid van het 59-jarige slachtoffer trof de man rond 07.30 uur gewond aan in zijn huis en waarschuwde de politie. Volgens een eerste verklaring van het slachtoffer is de man in de vroege ochtenduren in huis overvallen en bedreigd met een wapen. Ook werd hij mishandeld waarbij hij de verwondingen had opgelopen. Het zou gaan om twee nog onbekende mannen. Het is nog onbekend wat er precies is buitgemaakt. De politie doet vandaag sporenonderzoek. Ook hoopt de politie aan de hand van een buurtonderzoek meer duidelijkheid te verkrijgen over wat er precies gebeurd is.