A2 bij knooppunt Amstel zeker tot na ochtendspits dicht

De A2 richting Amsterdam blijft uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel. Deze afsluiting geldt in ieder geval tot na de ochtendspits op donderdag. Rijkswaterstaat kan nog geen prognose geven wanneer de weg weer open gaat.

Weggebruikers worden geadviseerd voor vertrek de actuele verkeersinformatie te volgen, rekening te houden met vertraging en de berichtgeving via Twitter en de website van Rijkswaterstaat in de gaten te houden. Rijkswaterstaat werkt aan het verhelpen van de problemen en informeert de weggebruikers zodra de weg weer open gaat.

Woensdagochtend 26 juli 2017 verzakte de grond onder de weg toen derden daar boorwerkzaamheden verrichten voor een nieuwe warmtetransportleiding. Door de verzakking ontstonden enkele kleine scheuren in de weg. Daardoor vloeide boorspoeling omhoog op het wegdek. Dit is een mengsel van onder meer zand, water en cement. In verband met de overlast en de veiligheid werd de weg daar afgesloten. Er ontstond woensdagochtend korte tijd file, maar door de vakantie bleef die beperkt tot maximaal 5 km.

De boorspoeling is inmiddels weggepompt. De boringen worden gecontroleerd afgerond anders blijft de grond instabiel. Daarna wordt beslist of en hoe de grond gestabiliseerd moet worden voordat een spoedreparatie aan en schoonmaak van het wegdek plaats kan vinden.

Omleidingsroutes

Verkeer richting Ring Zuid: volg de borden ‘Schiphol’ (A9, A10). Verkeer richting Ring Oost: volg de borden ‘Amersfoort’ (A9, A1, A10).