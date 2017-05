Prostituees treffen politie in plaats van klant

Vreemdelingenpolitie

'Eenmaal in de woning troffen de prostituees geen klant, maar medewerkers van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identiteit en Mensenhandel (AVIM) van de politie Zeeland- West Brabant', aldus de politie.

In gesprek

Die gingen in gesprek met 6 verschillende dames om zodoende misstanden in de (illegale) Escort bureaus of mensenhandel op te sporen. Tijdens de gesprekken werd gecontroleerd of de vergunning van het Escort bureau waarvoor zij werkten in orde was en of zij uit vrije wil dit werk deden.

Illegaal

Zodoende is één prostituee meegenomen naar het politiebureau. Zij bood zich illegaal als escortdame aan. Er wordt uitgezocht of zij slachtoffer is van mensenhandel.