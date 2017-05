Plofkraak op geldautomaat in Emmen

De politie doet onderzoek naar een plofkraak aan de Peyershof in Emmen. Het incident vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag.

De Meldkamer Noord-Nederland kreeg donderdagnacht rond 3.20 uur meldingen dat er een knal was geweest bij een pinautomaat. Bij aankomst van de politie bleek dat er een plofkraak had plaatsgevonden. De gevel en de automaat waren zwaar beschadigd geraakt. Van verdachten was op dat moment geen spoor meer. Mogelijk gaat het om twee of drie verdachten die er met een scooter vandoor zijn gegaan. Het lijkt erop dat er geen buit is meegenomen.

Onderzoek door EOD

Toen de eerste agenten arriveerden op de Peyershof troffen ze een grote ravage aan. Omdat niet bekend was hoe de plofkraak had plaatsgevonden, werd de hulp ingeroepen van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie. Ter ondersteuning kwam ook de brandweer ter plaatse. Na onderzoek werd de directe omgeving van de automaat veilig verklaard. Vervolgens werd gestart met forensisch onderzoek.