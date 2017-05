Plafond op eerste hulp stort in bij ziekenhuis Venlo

Op de eerste hulp van het VieCuri ziekenhuis in Venlo is donderdagavond een deel van het plafond ingestort.

In een reactie laat het ziekenhuis weten: 'Uit voorzorg zijn alle plafondplaten van de SEH verwijderd en is de naastgelegen afdeling ingericht als SEH. Behoudens de opvang van grote trauma’s kunnen we daar alle patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben veilig behandelen.'

de opruimwerkzaamheden gaan zetek tot vanavond 18.00 uur duren. Hoe het kon gebeuren dat het plafond naar beneden kwam is nog niet duidelijk.