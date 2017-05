De SP wil absoluut niet regeren met de VVD

Centrumlinkse regering

Na zijn gesprek met informateur Schippers dat hooguit tien minuten duurde zei hij in de media: '‘Het is een nee, het was een nee, en ga er maar van uit dat het een nee blijft.' Roemer heeft altijd al aangegeven dat hij niet wilde regeren met de VVD. Hij wil wel praten met het CDA en D66 om te kijken of een centrumlinkse regering mogelijk is. Maar het CDA ziet daar helemaal niets in. D66 staat wel positief tegenover dat idee. Deze partij is sowieso de grootste voorstander van regeringsdeelname van de SP. Een centrumlinks kabinet zou betekenen: CDA, D66, SP, GroenLInks, ChristenUnie en Partij van de Arbeid.

D66 wil niet met de ChristenUnie

D66 voelt daarentegen niets voor een kabinet met de ChristenUnie. Volgens D66-voorman Pechtold is dat niet alleen onwenselijk, maar het heeft ook weinig kans van slagen. Op het gebied van medisch-ethische en moralistische kwesties staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar.