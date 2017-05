27 aanhoudingen voor elektronisch kraken geldautomaten

Het gaat volgens Europol om een ‘Black Box’ techniek door het aansluiten van een laptop of andere box op een geldautomaat die commando’s stuurt naar de geldautomaat om geld uit te geven. Om contact te maken met de geldautomaat worden er gaten in geldautomaten geboord of gesmolten. Europol zegt dat de geschatte schade in de honderdduizenden euro’s

De arrestaties werden verricht in de periodes 2016 en 2017. Er waren arrestaties in Tsjechië (3), Estland (4), Frankrijk (11), Nederland (2), Roemenië (2), Spanje (2) en Noorwegen (3).

Het fenomeen dook voor het eerst op in 2015 in West-Europa.