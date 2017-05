Bewoners in slaapkamer vastgebonden tijdens woningoverval Loon op Zand

Op de Esdoornlaan in Loon op Zand vond donderdagochtend 18 mei rond 04.15 een gewapende overval plaats in een woning. Er raakte niemand gewond. De politie zoekt getuigen.

Drie mannen drongen rond dat tijdstip de woning binnen. De twee bewoners werden in hun slaapkamer verrast en vastgebonden. De daders waren allen in het zwart gekleed en bedekten hun gezicht. Enkele minuten later verlieten zij met onbekende buit de woning.

Zoekactie

De politie startte direct een zoekactie rondom de woning. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van een speurhond. Er werden geen verdachten meer aangetroffen.